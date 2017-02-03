Генконсул США в Екатеринбурге посетил Уфу

Уфа, , 09:42 — REGNUM Генеральный Консул США в Екатеринбурге Маркус Микели посетил Уфу 31 января — 2 февраля. Цель состоявшегося визита — изучение возможностей для развития торговых, экономических и культурных связей США с республикой, сообщает Минэкономразвития Башкирии.

В ходе визита генконсул встретился с руководством представительства Министерства иностранных дел России в г. Уфе, представителями Министерства экономического развития республики, мэрии Уфы и Торгово-промышленной палаты РБ. Обсуждались возможности развития торгово-экономического сотрудничества, реализации образовательных программ и культурного обмена. Генеральный консул отметил высокий рейтинг Башкирии среди делового сообщества США, благоприятный инвестиционный климат, а также передал слова благодарности руководству республики за поддержку бизнеса в республике.

Маркус Микели посетил научно-производственное предприятие «Буринтех», являющееся крупнейшим разработчиком и производителем инструментов для бурения и ремонта нефтяных, газовых и горнорудных скважин. Представители компании провели для делегации экскурсию по предприятию и обсудили планы по расширению сотрудничества с американскими компаниями.