ВСУ разместили в Авдеевке четыре танка Т-64 – отчёт ОБСЕ
Вена, 3 февраля 2017, 09:18 — REGNUM В районе города Авдеевки (Донецкая область, под контролем ВСУ) зафиксированы серьёзные нарушения режима прекращения огня. В Авдеевке находятся четыре танка Т-64 и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Соответствующая информация содержится в отчёте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2 февраля.
В документе перечислена техника, которая находится на территории в нарушение режима: четыре РСЗО (БМ-21), четыре танка (Т-64) (припаркованные за зданием в Авдеевке).
Напомним, в Донбассе началось серьёзное обострение обстановки 29 января. ВСУ атакуют позиции ДНР и ЛНР на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону.
ВСУ применяют для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». О наличии танков в Авдеевке 2 февраля сообщил корреспондент ВВС Том Барридж.
«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке», — написал Барридж. Он отметил, что режим прекращения огня здесь не действует.
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