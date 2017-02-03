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ВСУ разместили в Авдеевке четыре танка Т-64 – отчёт ОБСЕ

Политика
Четыре танка Т-64, припаркованные за зданием в Авдеевке

Вена, 3 февраля 2017, 09:18 — REGNUM  В районе города Авдеевки (Донецкая область, под контролем ВСУ) зафиксированы серьёзные нарушения режима прекращения огня. В Авдеевке находятся четыре танка Т-64 и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Соответствующая информация содержится в отчёте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2 февраля.

В документе перечислена техника, которая находится на территории в нарушение режима: четыре РСЗО (БМ-21), четыре танка (Т-64) (припаркованные за зданием в Авдеевке).

Напомним, в Донбассе началось серьёзное обострение обстановки 29 января. ВСУ атакуют позиции ДНР и ЛНР на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону.

ВСУ применяют для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». О наличии танков в Авдеевке 2 февраля сообщил корреспондент ВВС Том Барридж.

«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке», — написал Барридж. Он отметил, что режим прекращения огня здесь не действует.

Читайте ранее в этом сюжете: ОБСЕ подтвердила наличие украинских танков в Авдеевке

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