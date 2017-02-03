Сенат штата Иллинойс рассмотрит резолюцию против России — СМИ

Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Американские сенаторы в штате Иллинойс приняли к рассмотрению проект резолюции, осуждающей Россию за то, что хакеры, якобы направляемые российским руководством, взломали серверы избирательной комиссии штата минувшим летом. В результате были усилены позиции одного из кандидатов в президенты США, передаёт RT.

Инициатором резолюции выступил представитель Демократической партии сенатор Майкл Хастингс. Уточняется, что хакерская атака на данные системы регистрации избирателей штата была поведена из «неизвестного источника за рубежом».

«Разведывательное сообщество считает этих лиц работающими на зарубежные организации, а именно российские, с целью усилить позиции одного из кандидатов перед другим», — отмечают в резолюции.

Автор резолюции считает, что по факту хакерских нападений должно быть проведено расследование. «Правоохранительные органы активно расследуют эти вопросы, и если в результате дальнейшего расследования будут обнаружены доказательства участия иностранных лиц в качестве исполнителей или организаторов данных действий, то будут объявлены и применены соответствующие уголовные обвинения и санкции», — сообщается в проекте резолюции.

Любые угрозы со стороны России должны быть осуждены, впрочем, как и со стороны других государств, вмешивающихся в демократический процесс.

Комментируя обвинения в хакерских атаках, бизнес-консультант по безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий сообщил, что в документе вина России ничем не доказана. Личности хакеров при желании можно установить — при помощи лингвистического анализа, анализа почерка, изучения трафика, но этого американской стороной сделано пока не было.

«Для доказательства причастности России к кибератакам нужно проведение полноценного расследования: американские спецслужбы должны обратиться к российским. Иначе однозначно идентифицировать принадлежность злоумышленника невозможно», — сказал он.

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