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«Вредная инициатива»: сибиряки о запрете «встреч с депутатами»

Политика
Новосибирские депутаты готовы встречаться со своими избирателями без согласований – их не пугает массовость «народных сходов»

Новосибирск, 3 февраля 2017, 10:50 — REGNUM  «Вредной инициативой» назвал решение парламентариев Санкт-Петербурга запретить депутатам встречаться с избирателями на улицах, не спрашивая разрешения у Смольного, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов (КПРФ).

«Потому что право и обязанность депутата — это встречи с избирателями. Депутат без поддержки и связи с избирателями — это ноль без палочки. Полагаю, что в нашем Заксобрании эта идея не найдет поддержки», — сказал ИА REGNUM Андрей Жирнов, подчеркнув, что надеется, что «у нас такая идея даже в голову не придет коллегам из «Единой России».

Депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец («Единая Россия») считает подобную инициативу «излишней».

«К инициативе такой отношусь отрицательно. Это получается ограничение прав избирателей встречаться с депутатами, проводить встречи. Не всегда возможно в приемной какие-то вопросы решать. Во дворах может возникнуть какая-то проблема и на место приходится выезжать и встречаться с людьми. И получается, такую встречу с избирателями придется согласовывать с мэрией? Тут, наверное, нужно различать: митинг — это аппаратура звуковая, транспаранты, агитация, а встреча с избирателями — это совсем другое. И не хотелось бы, чтобы у нас по такому пути пошли, — пояснил свою позицию Дмитрий Прибаловец. — Ну, в конце концов мы на тех же выборах ходим по дворам, с людьми встречаемся, берем наказы. Это что получается, чтобы взять наказы, нам придется согласовывать это с мэрией? На мой взгляд, это совершенно неуместные какие-то вещи. Мне кажется, это излишняя инициатива. Я считаю, что ни в коем случае нельзя запрещать встречи людей с депутатами, в том месте, где они считают это необходимым сделать».

Депутата Законодательного собрания Новосибирской области Татьяна Есипова («Единая Россия») отмечает, что «каждый депутат представляет определенный круг избирателей и он, прежде всего, должен ориентироваться на те пожелания, которые ему высказывают избиратели».

«У каждого депутата есть право встречаться с гражданами, и я считаю, что предложение это не правильное. Всегда же примеряешь на свою деятельность, поэтому, если бы у меня было бы такое предложение от людей, и они захотели бы услышать мою позицию, то, наверное, я бы пришла и, в том числе, на улице, не спрашивая разрешения, выступила, поддержала своих избирателей, ну или высказала свою точку зрения», — отметила ИА REGNUM Татьяна Есипова.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что инициатива петербургских депутатов «не просто бесполезна, но и попросту вредна».

«В течение последних нескольких лет мы видим устойчивый тренд на ужесточение порядка проведения митингов в Российской Федерации. Поводы обычно подбираются вполне благопристойные (мало кому могут понравиться хулиганские акции в храмах или беспорядки на улицах), однако, в результате мы поначалу получили не уведомительный (как в конституции), а по сути разрешительный порядок проведения публичных акций, сейчас же поставлен вопрос об ограничении прав депутатов на общение с избирателями. В России уже случались события, которые можно охарактеризовать как массовые беспорядки, и по какой-то причине об их проведении чиновники узнавали не из уведомления, а по факту их проведения. Именно по этой причине я считаю, что инициатива эта не просто бесполезна, но и попросту вредна, так как вызовет вполне обоснованное раздражение широких слоев населения и в очередной раз лишь усложнит жизнь законопослушных граждан», — высказал своем мнение в беседе с ИА REGNUM общественный активист.

Депутат ГД РФ Максим Кудрявцев заявил, что его позиция такова: «Чтобы принимать сбалансированные, прагматичные и взвешенные законопроекты, а это основная функция законодателей, надо понимать, что происходит на территории, поэтому депутат должен находиться в интерактиве со своими избирателями на округах и все свободное время он должен посвящать именно этому».

Кудрявцев подчеркнул, что люди, которые отдавали свои предпочтения тому или иному кандидату, вместе с тем, на этого кандидата возлагали некие задачи.

«Жизнь не стоит на месте, она развивается и идет, поэтому регулярно надо давать обратную связь о проделанной работе в рамках реализации наказов или законопроектов и поднимать новые проблемы, которые возникают каждый день, а их не мало. Очень важно, чтобы здесь были равные возможности для всех политических партий по общению с избирателями», — отметил депутат Госдумы РФ.

В то же время стало известно, что депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») разрабатывает законопроект, приравнивающий собрания граждан («народных сходов») к политической демонстрации. Такие собрания граждан будут приравниваться к политической демонстрации, если численность схода составляет «несколько десятков» — указывает парламентарий, отмечая, что цифра уточняется в том числе в ходе консультаций с МВД. Поводом к разработке такого законопроекта послужили прецеденты злоупотребления правом на собрания, отмечает разработчик.

Читайте также: Законопроект, приравнивающий сходы к демонстрации, готовится в Госдуме

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петербургский парламент уже принял в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам встречаться с избирателями на улицах, не спрашивая разрешения у Смольного. Таким образом парламентское большинство отреагировало на массовую встречу граждан с депутатами, которая прошла 28 января на Марсовом поле в знак протеста против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви.

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