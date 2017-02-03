В Таиланде идут поиски виновных в угрозах убийством вице-премьеру

Военные считают эти угрозы убийством серьезными и виновные будут найдены

Бангкок, , 08:53 — REGNUM Военные Таиланда заявили об угрозах, поступающих в соцсетях вице-премьеру и министру обороны страны генералу Правиту Вонгсувану, сообщает Bangkok Post.

Командующий сухопутными войсками Таиланда генерал Чалемчай Ситтхисат заявил журналистам, что военные считают эти угрозы убийством серьезными и виновные будут найдены. Кроме того, усилены меры безопасности генерала Вонгсувану.

Ситтхисат добавил, что виновные в публикации угроз в соцсетях будут наказаны — их найдут правоохранительные органы. Генерал не исключил, что за постами в соцсетях может стоять реальный заговор.