В США подан коллективный иск против указа Трампа о миграции

Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Представители некоммерческой организации Американский союз гражданских свобод (ACLU) направили в суд коллективный иск в отношении миграционного указа, подписанного главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

По мнению истцов, указ нарушает права граждан семи мусульманских стран, так как запрещает им вернуться в Соединенные Штаты. В большинстве своем истцами являются обладатели студенческой визы. В частности, это гражданин Йемена, который выехал с территории США и теперь не может вернуться в страну.

В обращении ACLU говорится, что в связи с запретом мигранты из мусульманских стран, постоянно проживающие в США, не могут «становиться гражданами, постоянными жителями и обладателями статуса беженца». Дело в том, что в указе Трампа не говорится об изменении статуса тех иммигрантов, которые уже живут в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Запрет на въезд в США в течение 90 дней распространяется на граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также на 120 дней приостановлен прием беженцев из любых стран, а прием сирийских беженцев отложен на неопределенный срок.