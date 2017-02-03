В США флаг Трампа замечен на бронемашинах спецназа

Над бронемашиной висел стяг с лозунгом «Сделаем Америку снова великой»

Луисвилл, США, , 08:30 — REGNUM В США замечен конвой спецназа Военно-морских сил США, на одной из машин был вывешен флаг с лозунгом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении пресс-службы ВМС страны.

Инцидент произошел в штате Кентукки, колонна ехала в районе города Луисвилл. Над бронемашиной висел стяг с лозунгом «Сделаем Америку снова великой». По словам представителя ВМС США, этот флаг не санкционирован нормативными актами Минобороны страны.

Уточняется, что бронемашины спецназа повышенной проходимости были расквартированы на базе Форт-Нокс. Ведется расследование причин инцидента, сообщает CNN.

Видео проезжающей в районе города колонны с флагом Трампа сняли очевидцы, в Facebook оно набрало уже более 80 тыс. просмотров.