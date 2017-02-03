ВСУ: Раненый при обстреле Авдеевки британский фотограф госпитализирован

Киев, , 08:30 — REGNUM Британский фотограф Кристофер Нунн ранен при обстреле города Авдеевки (Донецкая область, территория контролируется ВСУ): журналист отправлен в военный госпиталь, сообщает пресс-центр операции ВСУ в своём Facebook.

«2 февраля в результате обстрела российско-оккупационными войсками населённого пункта Авдеевка пострадал британский фотограф Кристофер Нунн», — говорится в сообщении ВСУ.

Уточняется, что Нунн получил травму левого глаза. Его сначала отвезли в 66-й госпиталь на осмотр, а затем — в больницу имени И. Мечникова, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.

Напомним, глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский ранее сообщал о ранении иностранного журналиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жебривский подтвердил информацию, что в ночь на 3 февраля под массированные артобстрелы попали жилые кварталы Донецка, Макеевки (ДНР) и Авдеевки.

«У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу. Однако от ран женщина умерла. Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час», — отметил Жебривский.

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