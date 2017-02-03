Донецк в огне «Ураганов»: горит рынок, десятки раненых

Киев, , 08:20 — REGNUM Ночью, 2 февраля, на Донетчине под массированные артобстрелы попали жилые кварталы Донецка, Макеевки (под контролем ДНР) и соседней Авдеевки (под контролем ВСУ). Данную информацию подтверждают местные жители, ДАН, назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает ИА REGNUM.

По словам Басурина, по предварительным данным в результате артобстрела Донецка со стороны ВСУ ранения получили до 10 мирных жителей. «Нам известно, что раненых после обстрела со стороны ВСУ около 10 человек», — сказал ДАН Басурин.

При этом источник в оперативно командовании ДНР сообщает о гибели одного жителя в Калининском районе Донецка. «Во время обстрела украинскими силовиками Калининского района Донецка погиб мирный житель», — сказал собеседник.

В военном ведомстве ДНР выразили уверенность, что Донецк был обстрелян из РСЗО «Ураган» и тяжелой артиллерии. «Украинские силовики открыли огонь из арторудий калибра 152 мм и «Ураганов» по всей территории Донецка», — рассказал источник.

Также под обстрел попали жилые кварталы Кировского района Макеевки (Донетчина, под контролем ДНР). По данным Макеевской горадминистрации, в результате обстрела повреждено три дома и газопровод. «В 16:40 в результате обстрела в Макеевке поврежден газопровод по улице Асафьева в Кировском районе. Обстрел продолжается… Информации о пострадавших пока не поступало», — отметили в пресс-службе.

В то же время жители Донецка в соцсетях выкладывают фото и видео 18+ последствий артобстрела. На видео видны последствия артобстрела Калининского района Донецка (остановка Мотель)

«Прилет на Мотеле, попадание. Две остановки разворочено, люди пострадали… Половину заправки разнесло… Все горит, ужас, на базе (военная база ВС ДНР) все окна повылетали», — сообщают жители Донецка в соцсетях.

Также ночью в результате артобстрела был уничтожен железнодорожный рынок в Киевском районе Донецка.

В свою очередь, глава ДОВГА Жебривский на своей странице в Facebook сообщает, что в результате артобстрела Авдеевки со стороны армии ДНР погибли два мирных жителя.

«У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу. Однако от ран женщина умерла. Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час», — написал Жебривский.

По его словам, ранение лица получил иностранный фотожурналист. При этом обстрелам со стороны ВС ДНР подверглись пункты гуманитарной помощи, стадион, школа №2 и палаточный городок мирных жителей. «Снаряды прицельно легли в точки предоставления гаманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи. По предварительным данным у нас от обстрелов один человек погиб, один ранен. Обстрел продолжается», — добавил чиновник.

Также снаряды попали в жилой дом и автомобиль ГосСЧС. «Прямое попадание в дом на ул Молодежной 19. Перебит газопровод и теплотрасса. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет. Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГосЧС», — подчеркнул Жебривский.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля противоборствующие стороны на Донбассе обсуждали возможность установления режима прекращения огня. С 29 января 2017 года Авдеевка стала самой горячей точкой на Донетчине после того, как ВСУ заняли позиции ВС ДНР.

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