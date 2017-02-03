Глава Пентагона: Ответ на ядерную атаку КНДР будет «сокрушительным»

Глава Минобороны США напомнил, что Северная Корея продолжает «запускать ракеты» и развивать свою ядерную программу

Сеул, , 08:19 — REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своего первого зарубежного визита заявил о грозящем Северной Корее «сокрушительном и ошеломляющем» ударе в ответ на возможную агрессию, сообщает 3 февраля Associated Press.

По его словам, США гарантированно выполнит свои обязательства по защите своих союзников — они остаются «железными». Выступая на брифинге в Сеуле, Мэттис пояснил, что ответ США неизбежен, если Пхеньян решит использовать ядерное оружие в отношении США или их союзников.

Глава Минобороны США напомнил, что Северная Корея продолжает «запускать ракеты» и развивать свою ядерную программу. Такое поведение, а также риторика Пхеньяна, угрожают США и союзникам.

«Любое нападение на США или наших союзников будет разбито», — сказал Мэттис. Он добавил, что уже обсудил со своими южнокорейскими коллегами график развертывания в стране американской противоракетной системы THAAD.

Новый министр обороны США приехал в Южную Корею с первым иностранным визитом. Далее он направится с визитом в Японию.

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