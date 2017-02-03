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SCMP: Игнорирование Трампом Си Цзиньпина — желание показать превосходство

Политика
Дональд Трамп разорвал с традицией обмена праздничными поздравлениями, установленной предшественниками

Пекин, 3 февраля 2017, 08:11 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп был сильно занят встречами и телефонными разговорами с лидерами других держав после своей инаугурации 20 января, однако, линии связи между Овальным кабинетом и Чжуннаньхаем так и не были проведены, сетует гонконгское издание South China Morning Post (SCMP) 3 февраля.

При этом отмечается, что Трамп не посылал никаких личных поздравлений своему китайскому коллеге в связи с празднованием китайского Нового года, тем самым разрушив сложившуюся традицию.

Вместо этого на сайте Госдепартамента США госсекретарем Томасом Шенноном был размещен пресс-релиз, состоящий из 91 слова от имени Трампа, посвященный Новому году по восточному календарю. Тем не менее дочь президента США Иванка Трамп посетила праздничный прием в посольстве КНР, посвященный празднованиям, в среду.

Нынешний дефицит общения, утверждает SCMP, очень контрастирует с тем форматом общения, который был при бывшем президенте Обаме, который начиная с 2010 года не только лично поздравлял китайских лидеров, но и делал специальные видеообращения. Как утверждает издание, практика личных поздравлений берет начало еще в 1976 году при администрации экс-президента Джеральда Форда.

Директор отдела американских исследований в Пекинском народном университете Ши Иньхун считает, что «игнорирование Трампом китайского лидера означает его желание показать, что он является хозяином положения в распределении мировой власти».

Напомним, что ранее китайские СМИ приводили мнения экспертов, что Трамп хочет вести переговоры с Китаем с позиции силы, а также проводит линию на «калибровку отношений с миром», боясь «потерять место гегемона».

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