Глава Uber выйдет из совета при Трампе из-за указов о миграции — CNN

Каланик вступил в совет не для того, чтобы поддерживать президента

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM ‍Американский бизнесмен Тревис Каланик, глава компании Uber, заявил о своём решения покинуть консультативную предпринимательскую группу при американском президенте Дональде Трампе. Повод — указы Трампа, направленные на ужесточение политики в отношении беженцев, передаёт телеканал CNN.

Каланик заявил, что у него состоялись переговоры с Трампом, в ходе которых он кратко высказал своё суждение о проблемах миграции. «Я также разъяснил ему, что не смогу участвовать в работе консультативного совета. Вступление в его состав не преследовало цель поддержать президента или его повестку дня, однако его истолковали именно таким образом», — сказал бизнесмен.

Каланик подчеркнул, что считает президентский указ об ужесточении миграционной политики крайне вредным для американцев. Многие люди страдают от нововведения.

Как утверждает Каланик, из-за указа расстаются члены семей. У людей появляется ощущение, что «США перестали приветствовать у себя иммигрантов».

Стоит ответить, что консультативная группа, в которую входил Каланик, периодически проводит совещания ведущих американских бизнесменов с президентом. Создана она была в минувшем декабре, и в её состав вошли 16 крупных американских бизнесменов.

Напомним, 27 января американским лидером подписан указ «О защите страны от въезда иностранных террористов»: на 120 дней заморожен приём мигрантов из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Приём мигрантов из Сирии прекращён полностью на неопределённое время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что не допустит появления в США иностранных мигрантов, желающих распространять насилие и дискриминацию. «В ближайшие дни мы задействуем систему, которая позволит гарантировать, что все, кому разрешать въехать в страну, полностью разделяют наши религиозные ценности и принципы личной свободы. И что они выступают против любых форм угнетения и дискриминации», — пояснил он.

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