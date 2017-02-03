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Сенатор Иллинойса обвинил Москву в атаках хакеров на серверы избиркома

Политика
В резолюции, внесённой демократом, предлагается наложить санкции на виновных

Спрингфилд, США, 3 февраля 2017, 07:44 — REGNUM  Сенаторы штата Иллинойс (США) рассмотрят проект резолюции, в которой Россия осуждается за то, что «русские хакеры» взломали серверы избирательной комиссии штата минувшим летом. Действиями кибервзломщиков якобы руководила Москва, передаёт RT.

Уточняется, что проект документа внёс сенатор Майкл Хастингс (Демократическая партия). Как утверждается, хакерам удалось похитить пароли членов избирательной комиссии штата. Назван и метод — технология «SQL-инъекций».

"Разведывательное сообщество считает этих лиц работающими на зарубежные организации, а именно российские, с целью усилить позиции одного из кандидатов перед другим», — сообщается в резолюции.

Сенатор требует проведения расследования и в итоге — наказания виновных в виде наложения на них санкций. Автор резолюции подчёркивает, что требуется «осудить любые угрозы со стороны России или любых других иностранных акторов, стремящихся вмешаться в наш неприкосновенный демократический процесс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января американский сенатор Джон Маккейн заявил, что у Вашингтона нет стратегии кибервойны с Россией.

«Сегодня Америка просто не готова и неспособна противостоять попыткам вторжения хакеров и не сможет помешать русским вмешаться в выборы во Франции и Германии. Наши противники впереди нас в этом аспекте, а совершать преступления в киберпространстве проще и легче, чем противостоять им», — заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Маккейн: «У США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с русскими»

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