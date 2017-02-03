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Министр образования Омской области уходит в отставку

Политика
Сергей Канунников занимал эту должность с сентября 2014 года

Омск, 3 февраля 2017, 07:33 — REGNUM  Сергей Канунников покидает пост министра образования Омской области. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе министерства.

Известно, что с 6 февраля Канунников уходит в отпуск. «В последующем он уходит на заслуженный отдых по собственному желанию», — отметили в пресс-службе министерства образования региона.

Исполнять обязанности главы Минобразования будет первый заместитель министра Татьяна Дернова.

Добавим, официальная формулировка увольнения министра — «по собственному желанию», однако в омских СМИ сегодня, 3 февраля, появилась иная версия происходящего. Как пишет «СуперОмск», ссылаясь на свои источники, «отставка стала итогом оценки работы Канунникова губернатором Омской области Виктором Назаровым, хотя формально все будет оформлено как уход по собственному желанию».

Справка: Сергей Канунников родился 20 февраля 1956 года. В 1984 году окончил Омский государственный университет по специальности «история». До 1989 года работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе городского профессионально-технического училища № 35. С 1989 по 2001 год занимал должность директора муниципального образовательного учреждения «Лицей № 143». В 2001 году был назначен начальником управления образования администрации Омска. С 2005 года работал в должности заместителя директора Центра довузовской подготовки и профориентации Омского госуниверситета им. Ф.М. Достоевского», в 2010 году был назначен директором центра. 17 сентября 2014 года распоряжением губернатора региона Канунников был назначен министром образования Омской области.

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