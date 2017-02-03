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Названы сроки отмены визового режима Украины и ЕС — СМИ

Политика
По некоторым оценкам, после выборов президента Франции решение должно быть одобрено Советом ЕС
Флаг ЕС
Флаг ЕС

Киев, 3 февраля 2017, 07:19 — REGNUM  Безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнёт действовать с лета 2017 года, пишет «Европейская правда».

«Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает — летом», — сообщается в статье.

Уточняется, что, вероятнее всего, это произойдёт уже в июле, по некоторым предположением — с первого же июльского дня. Чтобы разблокировать въезд украинских граждан в ЕС без виз, нужно окончательное одобрение «механизма приостановления» — этот процесс должен завершиться до конца зимы.

Издание уточняет, что рассмотрение соответствующего документа Европарламентом должно произойти в апреле, а одобрение со стороны Совета ЕС — в мае (после завершения выборов президента Франции).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко на встрече с послами ЕС в Киеве заявил, что украинцы «могут разочароваться» в «европейском выборе» — в случае, если союз не предоставит безвизовый въезд украинскому государству. Вопрос необходимо решить уже в 2017 году.

«Во-первых, сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны наконец получить право осуществлять безвизовые поездки в государства-члены Европейского Союза», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко считает, что украинцы «могут разочароваться» в Европе

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