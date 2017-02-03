ОБСЕ подтвердила наличие украинских танков в Авдеевке

Киев, , 07:17 — REGNUM На территории города Авдеевка, находящегося под контролем украинских силовиков, зафиксировано присутствие танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО), что является нарушением договоренностей о линии отвода. Об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном миссией ОБСЕ.

«В нарушение соответствующих линий отвода в контролируемых правительством районах наблюдается: две РСЗО (БМ-21), движущиеся на восток по дороге М04 в Нетайлово (22 километра к северо-западу от Донецка), две РСЗО (БМ-21) в сопровождении грузовика с крытым грузовым отсеком, движущегося на север по дороге Н-20 в трёх километрах к юго-востоку от Волновахи (53 километра к югу от Донецка), четыре танка (Т-64), припаркованные за зданием в Авдеевке», — указано в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января в Донбассе началось обострение обстановки, наиболее серьезное за последние месяцы. ВСУ ведут массированные артобстрелы на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР. Так, украинские военные применяют для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». По данным в командовании ДНР, жертвой обстрела 2 февраля стал житель Донецка, около десяти человек получили ранения.

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