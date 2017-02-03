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Чуркин ответил постпреду США при ООН цитатой из Конституции

Политика
Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума
Флаг ООН
© ИА REGNUM
Флаг ООН

Вашингтон, 3 февраля 2017, 07:15 — REGNUM  Жители Крыма вполне определенно выразили свою волю на референдуме, который состоялся в марте 2014 г. Об этом, как передает RT, сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, комментируя высказывание своей американской коллеги Никки Хейли об условии отмены антироссийских санкций.

«В этой связи нельзя не вспомнить, что в Конституции США прозвучали такие замечательные исторические слова: «Мы, народ», — говорит Чуркин. — Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме».

Постпред России при ООН также добавил, что его первая встреча с новым постпредом США в ООН Хейли состоится 3 февраля.

«Завтра у нас встреча», — сказал российский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума в марте 2014 года, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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