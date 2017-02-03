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Новый глава Пентагона пообещал «защитить союзников» от Северной Кореи

Политика
«Обязательства Америки остаются железными»

Сеул, 3 февраля 2017, 06:43 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ответ Соединенных Штатов на агрессию Северной Кореи будет «эффективным и ошеломляющим», передает Associated Press 3 февраля.

В совместном выступлении с министром обороны Южной Кореи Хань Мин Ку, которое состоялось после переговоров, Мэттис отметил, что «обязательства Америки по защите наших союзников и наши расширенные гарантии сдерживания остаются железными».

«Любое нападение на Соединенные Штаты или наших союзников будет отбито, любое применение ядерного оружия будет встречено ответом, который будет эффективным и ошеломляющим», — заявил Мэттис.

Глава Пентагона также сообщил, что обсудил со своими коллегами из Южной Кореи график развертывания американской противоракетной системы THAAAD, призваной улучшить защиту Южной Кореи и Японии от «беспокойного» соседа.

Как передавало ИА REGNUM, новый министр обороны США Джеймс Мэттис находится с первым иностранным визитом в Южной Корее. После Южной Кореи глава пентагона намерен посетить другого союзника США в регионе — Японию.

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