В Бурятии эксперты разошлись во мнении о «встречах с депутатами»

Улан-Удэ, , 07:16 — REGNUM Решение петербургского парламента, принявшего в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам встречаться с избирателями на улицах без разрешения Смольного, вызвало большой общественный резонанс. Его обсуждают по всей России, в том числе и в Сибири.

Эта тема оказалась настолько спорной, что эксперты из Бурятии не смогли сойтись в едином мнении. Политолог Алексей Комбаев уверен, что такая инициатива должна быть проработана на федеральном уровне и проведена во всех регионах России, не исключая Бурятию.

«Если исходить из того, что мы живем в правовом государстве, то любое действие человека или группы лиц должно диктоваться буквой закона, а не псевдоидеалами справедливости и правды, так как у каждого она своя. А отстаивание каждым своей правды в исторической ретроспективе уже показало свои результаты 100 лет назад, что привело к одной из самых больших трагедий Российского государства», — выразил свое мнение эксперт.

«Со своей стороны, оценивая такую инициативу, я склоняюсь к тому, что на сегодняшний день в законе есть существенные пробелы, которые, к сожалению, становятся инструментом спекуляции на общественных идеалах. Очень часто депутаты проводят встречи в форме собраний, что не требует от организаторов предварительно уведомлять органы власти о предстоящем мероприятии, — рассуждает Алексей Комбаев. — Если же депутатом принимается решение о проведении встречи с избирателями в форме «иного публичного мероприятия», то в целях обеспечения безопасности участников встречи, и других жителей города, а также бесперебойного движения транспорта, необходимо выполнять требования, предусмотренные федеральным законом о митингах и шествиях».

Не согласен с политологом депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов (КПРФ). «Как действующий депутат могу сказать, что сам иногда пользовался подобным механизмом. Потому что действующий федеральный закон №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не позволяет оперативно реагировать на меняющуюся обстановку, на возникающие проблемы. А проблемы порой возникают такие, которые требуют срочного вмешательства, решения, и люди не имеют возможности выйти на митинг, невозможно не то что в течение дня его организовать, а даже за неделю. Минимальные сроки — это 10 дней. Плюс процедура согласования, возможный отказ, запрет по надуманным причинам и так далее», — сказал собеседник ИА REGNUM.

«Если депутата просят вмешаться и решить возникшую проблему, иногда возникает необходимость провести мероприятие в форме встречи с избирателями. Поэтому я против изменений в этой сфере. Я считаю, что нельзя в Бурятии допускать, чтобы местный парламент запрещал депутатам встречаться с избирателями, не спрашивая разрешения у властей. Это принесет лишь вред, лишит возможности выражать свое мнение людям, столкнувшимся с проблемами. Добавлю, что сегодня практически нереально провести и референдум. Наша партия пыталась сделать это и в 2005 году, и в 2011, но по факту не получается. И таким образом власти сегодня пытаются максимально обезопасить себя от граждан, защищающих свои права», — подытожил Баир Цыренов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 28 января на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в знак протеста против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви прошла массовая встреча граждан с депутатами.

После этого петербургский парламент принял в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам встречаться с избирателями на улицах, не спрашивая разрешения у Смольного

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Также 2 февраля стало известно что депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») разрабатывает законопроект, приравнивающий собрания граждан («народные сходы») к политической демонстрации. Поводом к разработке законопроекта послужили прецеденты злоупотребления правом на собрания, отмечает разработчик.

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