Пятница, 03 Февраля 2017 года
08:39:51 МСК

В Бурятии эксперты разошлись во мнении о «встречах с депутатами»

Политика
Политолог подержал резонансное решение петербургского парламента, а депутат выступил против

Улан-Удэ, 3 февраля 2017, 07:16 — REGNUM  Решение петербургского парламента, принявшего в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам встречаться с избирателями на улицах без разрешения Смольного, вызвало большой общественный резонанс. Его обсуждают по всей России, в том числе и в Сибири.

Эта тема оказалась настолько спорной, что эксперты из Бурятии не смогли сойтись в едином мнении. Политолог Алексей Комбаев уверен, что такая инициатива должна быть проработана на федеральном уровне и проведена во всех регионах России, не исключая Бурятию.

«Если исходить из того, что мы живем в правовом государстве, то любое действие человека или группы лиц должно диктоваться буквой закона, а не псевдоидеалами справедливости и правды, так как у каждого она своя. А отстаивание каждым своей правды в исторической ретроспективе уже показало свои результаты 100 лет назад, что привело к одной из самых больших трагедий Российского государства», — выразил свое мнение эксперт.

«Со своей стороны, оценивая такую инициативу, я склоняюсь к тому, что на сегодняшний день в законе есть существенные пробелы, которые, к сожалению, становятся инструментом спекуляции на общественных идеалах. Очень часто депутаты проводят встречи в форме собраний, что не требует от организаторов предварительно уведомлять органы власти о предстоящем мероприятии, — рассуждает Алексей Комбаев. — Если же депутатом принимается решение о проведении встречи с избирателями в форме «иного публичного мероприятия», то в целях обеспечения безопасности участников встречи, и других жителей города, а также бесперебойного движения транспорта, необходимо выполнять требования, предусмотренные федеральным законом о митингах и шествиях».

Не согласен с политологом депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов (КПРФ). «Как действующий депутат могу сказать, что сам иногда пользовался подобным механизмом. Потому что действующий федеральный закон №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не позволяет оперативно реагировать на меняющуюся обстановку, на возникающие проблемы. А проблемы порой возникают такие, которые требуют срочного вмешательства, решения, и люди не имеют возможности выйти на митинг, невозможно не то что в течение дня его организовать, а даже за неделю. Минимальные сроки — это 10 дней. Плюс процедура согласования, возможный отказ, запрет по надуманным причинам и так далее», — сказал собеседник ИА REGNUM.

«Если депутата просят вмешаться и решить возникшую проблему, иногда возникает необходимость провести мероприятие в форме встречи с избирателями. Поэтому я против изменений в этой сфере. Я считаю, что нельзя в Бурятии допускать, чтобы местный парламент запрещал депутатам встречаться с избирателями, не спрашивая разрешения у властей. Это принесет лишь вред, лишит возможности выражать свое мнение людям, столкнувшимся с проблемами. Добавлю, что сегодня практически нереально провести и референдум. Наша партия пыталась сделать это и в 2005 году, и в 2011, но по факту не получается. И таким образом власти сегодня пытаются максимально обезопасить себя от граждан, защищающих свои права», — подытожил Баир Цыренов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 28 января на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в знак протеста против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви прошла массовая встреча граждан с депутатами.

После этого петербургский парламент принял в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам встречаться с избирателями на улицах, не спрашивая разрешения у Смольного

Читайте также: В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»

Также 2 февраля стало известно что депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») разрабатывает законопроект, приравнивающий собрания граждан («народные сходы») к политической демонстрации. Поводом к разработке законопроекта послужили прецеденты злоупотребления правом на собрания, отмечает разработчик.

Читайте также: Законопроект, приравнивающий сходы к демонстрации, готовится в Госдуме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональное законодательство
Главное сегодня
NB!
03.02.17
«Рубль обновил годовой максимум»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Глава Пентагона: Ответ на ядерную атаку КНДР будет «сокрушительным»
СеулЮжная Корея Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
ещё главное