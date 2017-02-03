Следователей прокуратуры не пустили в офис президента Южной Кореи

Следователи находятся в автомобилях и ожидают допуска в здание на стоянке у Голубого дома

Сеул, , 06:24 — REGNUM Чиновники администрации не допустили следователей прокуратуры в офис президента Южной Кореи, сообщает Associated Press 3 февраля.

Сообщается, что за несколько часов следователям, имеющим официальный ордер, не удалось проникнуть в здание из-за противодействия работников резиденции.

На данный момент следователи находятся в автомобилях и ожидают допуска в здание на стоянке у Голубого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, обыск офиса президента Южной Кореи в рамках расследования «коррупционного скандала», который уже привел к отставке президента, уголовному преследованию приближенных к президенту Пак Хын Ке лиц и крупнейших корпораций Южной Кореи, должен был начаться в 10:00 по местному времени (4:00 мск).

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