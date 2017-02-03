Пятница, 03 Февраля 2017 года
07:09:39 МСК

Белый дом «не против» израильских поселений в Палестине

Политика
Дональд Трамп не без оснований считается «другом Израиля»

Вашингтон, 3 февраля 2017, 06:14 — REGNUM  Белый дом прокомментировал планы Израиля по строительству новых еврейских поселений в Палестине, передает Reuters 3 февраля.

«Мы не считаем, что существование поселений является препятствием к миру», — говорится в заявлении администрации президента США.

Тем не менее, в заявлении отмечается, что строительство новых поселений или расширение существующих «может не оказаться полезным в достижении этой цели».

Известно, что новый президент США Дональд Трамп, в отличие от его предшественника Барака Обамы, не без оснований считается «другом Израиля» — Трамп уже обещал, что будет добиваться отмены резолюции СБ ООН, запрещающую «поселенческую активность» Израиля в Палестине.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе, сразу после вступления Трампа на пост президента США Израиль одобрил строительство 2500 домов в еврейских поселениях на Западном берегу и 566 домов в Восточном Иерусалиме. Позднее к ним добавилось разрешение на строительство еще 3000 единиц жилья и объявление о возведении нового поселения в Палестине взамен снесенного поселения Амона.

Таким образом, за две недели число домов, которое правительство Биньямина Нетаньяху разрешило построить в еврейских поселениях на палестинской территории, уже больше, чем за весь 2016 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Палестина просит Совбез ООН прекратить «беззаконие» Израиля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ближневосточное урегулирование
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
В Госдуме обсудят наказание для педофилов: кастрация или пожизненное?
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Фонд нацблагосостояния Казахстана уличен в многомиллиардных нарушениях
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
ещё главное