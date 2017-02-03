Администрация Трампа отвергла план Обамы по наступлению на Ракку

Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа отвергла план наступления на сирийский город Ракку, разработанный администрацией прежнего президента Барака Обамы, передаёт The Washington Post.

Как пишет издание, советники Обамы пришли к заключению, что лучшим вариантом может стать вооружение курдов на севере Сирии. Однако работа над планом велась так долго, что у прежней администрации не осталось времени на его реализацию.

Сообщается, что за три дня до инаугурации нового главы Белого дома, советник Обамы передал команде Трампа подробный план вооружения курдов, а также рекомендации о том, как лучше представить эту инициативу Турции, которая, очевидно, выступила бы против.

Вместе с тем новая администрация США сочла предложенную стратегию слишком постепенной и недостаточно жёсткой и приняла решение отвергнуть план. Как отмечает издание, таким образом Трамп дал понять, что намерен действовать своим путём и начать более решительную компанию по уничтожению террористов в Сирии и Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Дональд Трамп поручил Объединённому комитету начальников штабов Вооружённых сил США в течение 30 дней представить новый план по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент США предложил пересмотреть правила ведения военной операции и отменить «чрезмерные ограничения» на участие США в борьбе против террористов. Кроме этого, Объединённый комитет начальников штабов должен предложить Трампу новых союзников, которые могли бы войти в антитеррористическую коалицию.

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