Пятница, 03 Февраля 2017 года
07:11:07 МСК

Вице-президент США и глава МИД Германии обсудили будущее НАТО

Политика
«НАТО необходимо адаптироваться»

Вашингтон, 3 февраля 2017, 05:45 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс и глава МИД Германии Зигмар Габриэль «пришли к единому мнению» по вопросу о роли НАТО в обеспечении безопасности в Европе и Северной Америке, передает Reuters 3 февраля.

Согласно заявлению Белого дома, в ходе переговоров в Вашингтоне представители Германии и США обозначили «центральную роль» военного блока, однако отметили необходимость всех союзников вносить «свою справедливую долю в коллективную безопасность».

«Они (Майк Пенс и Зигмар Габриэль — прим. ИА REGNUM ) также подчеркнули, что НАТО необходимо адаптироваться, чтобы противостоять угрозам… экстремизма и терроризма», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп несколько раз называл НАТО «устаревшей организацией», что неизменно вызывало резкие заявления в Европейском Союзе. Тем не менее, 18 января Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Денис Мерсье признал правоту Трампа и заявил о необходимости «адаптации» военного альянса к новым угрозам.

Читайте ранее в этом сюжете: Генерал НАТО согласился с Трампом — военный альянс действительно «устарел»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обсуждение выхода США из НАТО
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
В Госдуме обсудят наказание для педофилов: кастрация или пожизненное?
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Фонд нацблагосостояния Казахстана уличен в многомиллиардных нарушениях
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
ещё главное