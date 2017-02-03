Вице-президент США и глава МИД Германии обсудили будущее НАТО

Вашингтон, , 05:45 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс и глава МИД Германии Зигмар Габриэль «пришли к единому мнению» по вопросу о роли НАТО в обеспечении безопасности в Европе и Северной Америке, передает Reuters 3 февраля.

Согласно заявлению Белого дома, в ходе переговоров в Вашингтоне представители Германии и США обозначили «центральную роль» военного блока, однако отметили необходимость всех союзников вносить «свою справедливую долю в коллективную безопасность».

«Они (Майк Пенс и Зигмар Габриэль — прим. ИА REGNUM ) также подчеркнули, что НАТО необходимо адаптироваться, чтобы противостоять угрозам… экстремизма и терроризма», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп несколько раз называл НАТО «устаревшей организацией», что неизменно вызывало резкие заявления в Европейском Союзе. Тем не менее, 18 января Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Денис Мерсье признал правоту Трампа и заявил о необходимости «адаптации» военного альянса к новым угрозам.

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