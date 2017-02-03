В офисе президента Южной Кореи должен начаться обыск

Следователей могут не допустить в резиденцию

Сеул, , 05:18 — REGNUM Следователи прокуратуры Южной Кореи сообщили о начале обыска в офисе президента Пак Хын Ке, передает Reuters 3 февраля.

Обыск должен быть проведен в рамках расследования «коррупционного скандала», который уже привел к отставке президента, уголовному преследованию приближенных к Пак Хын Ке лиц и крупнейших корпораций Южной Кореи.

По информации прокуратуры, обыск должен был начаться в 10:00 по местному времени (4:00 мск). Тем не менее, по информации журналистов, следователи пока не были допущены в офис главы государства — ранее сотрудники резиденции уже заявляли, что могут противодействовать проникновению в офис президента, которое они считают незаконным.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация главы Южной Кореи против обысков в резиденции президента