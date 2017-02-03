Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки

Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео назначил своим первым заместителем Джину Хэспел, которая ранее руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, передаёт Associated Press.

По информации агентства, Джина Хэспел проработала в ЦРУ около 30 лет. Втом числе она занимала должность начальника тюрьмы, где заключённые, в числе которых были террористы Абу Зубайда и Абд ар-Рахим ан-Насири, подвергались пыткам с помощью инсценировки утопления.

Отмечается, что Хэспел стала второй в истории женщиной, занявшей пост первого заместителя директора ЦРУ.

Напомним, пытки водой были разрешены в США при президенте Джордже Буше после событий 11 сентября 2001 года. В январе 2009 года следующий президент США Барак Обама особым распоряжением ввёл запрет на данную практику.

Дональд Трамп в ходе президентской кампании заявлял, что считает возможным применение пыток, в том числе пыток водой, для борьбы с терроризмом. В конце января этого года Трамп отметил, что считает пытки эффективным методом допросов, но при этом сообщил, что разрешит Пентагону не применять такие методы против лиц, подозреваемых в терроризме