МИД Германии «не видит» желания США отменить сделку с Ираном

Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщил, что в ходе визита в Вашингтон он «не увидел» желания США отменять ядерную сделку с Ираном, передает Reuters 3 февраля.

При этом глава МИД ФРГ отметил, что в ядерной сделке нужно «добиться прогресса», для чего Германия будет делать «все возможное».

Ядерная сделка с Ираном была заключена 15 июля 2015 года. По условиям соглашения, Иран и шесть «контролирующих» стран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана.

Однако на данный момент в сделке действительно «мало прогресса» — Иран проводит испытания баллистических ракет, а санкции против Ирана не отменяются, а ужесточаются.