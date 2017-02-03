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Чуркин проведёт первую встречу с новым постпредом США при ООН

Политика
Представитель России при ООН намерен поговорить с американской коллегой «о жизни»

Нью-Йорк, США, 3 февраля 2017, 04:16 — REGNUM  Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что 3 февраля проведёт первую встречу со своим новым коллегой из США Никки Хейли, передаёт телеканал RT.

«Завтра у нас встреча», — сообщил российский дипломат, отметив, что намерен поговорить с постоянным представителем США «о жизни».

Виталий Чуркин также прокомментировал заявление Никки Хейли о необходимости возврата Крыма под контроль Украины, процитировав при этом Конституцию США.

«Нельзя не вспомнить, что в Конституции США прозвучали такие замечательные исторические слова: «Мы, народ». Народ Крыма вполне определённо выразил свою волю на референдуме», — сказал Чуркин.

Вместе с тем, он охарактеризовал первое выступление нового постпреда США как «достаточно дружелюбное» и отметил «довольно ощутимую смену тона».

Как передвало ИА REGNUM, 2 февраля Никки Хелли впервые выступила на открытом заседании Совета безопасности ООН. Американский дипломат, в частности, заявила, что «Крым — это часть Украины», и санкции США, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт Украине контроль над полуостровом.

Хейли также отметила, что Вашингтон хочет улучшения отношений с Москвой, однако «вопиющая ситуация на востоке Украины требует чёткого и решительного осуждения действий России».

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред США при ООН: Санкции должны сохраняться до возврата Крыма Украине

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