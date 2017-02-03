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Прокуратура проверит «фиктивное трудоустройство» детей Франсуа Фийона

Политика
Расследование в отношении Пенелопы Фийон также продолжается

Париж, 3 февраля 2017, 03:38 — REGNUM  Французские следователи начали расследование «фиктивного трудоустройства» Мари Фийон и Чарльза Фийона, детей кандидата в президенты Франции от правых и центристов, передает Associated Press 3 февраля.

Сообщается, что прокуратура начала расследование в связи с публикацией журнала Canard Enchaine — по информации, озвученной французским изданием, Франсуа Фийон нанял своих детей в качестве парламентских помощников в 2005—2007 годах, заработав в общей сложности 84 000 евро ($91 000). По версии журнала, трудоустройство «могло быть фиктивным».

В то же время расследование в отношении Пенелопы Фийон, жены консервативного кандидата, также продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Пенелопа Фийон, которая работает с мужем в политике с 1980 года, получила €500 тысяч в период с 1998 по 2002 год, из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев, находясь на должности помощника своего мужа.

Стоит отметить, что французское законодательство не запрещает нанимать родственников на различные должности в государственных структурах, если их трудоустройство не фиктивно. Тем не менее, рейтинг кандидата от правых и центристов уже упал до 20%, по опросам он отстает от лидера правой партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен и бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

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