Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошёл в акваторию Чёрного моря
Американский военный корабль примет участие в международных учениях «Морской щит-2017»
Вашингтон, 3 февраля 2017, 03:33 — REGNUM В акваторию Чёрного моря 2 февраля вошёл ракетный эсминец ВМС США USS Porter DDG 78, сообщили в пресс-службе американских Военно-морских сил.
Отмечается, что корабль оснащён крылатыми ракетами и системой противоракетной обороны. Официальной целью присутствия корабля в Чёрном море заявлено «проведение операций по обеспечению морской безопасности», а также «повышение боеспособности и возможностей взаимодействия с союзниками и партнёрами в регионе».
По сообщениям американских СМИ, эсминец присоединится к боевым кораблям Болгарии, Румынии, Турции, Испании и Канады для участия в международных учениях «Морской щит-2017», которые проводятся в Чёрном море с 1 по 10 февраля.
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