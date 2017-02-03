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Россия и Турция зафиксировали новые нарушения перемирия в Сирии

Политика
Соглашения о примирении заключили ещё семь населённых пунктов в провинциях Дамаск и Латакия

Москва, 3 февраля 2017, 02:56 — REGNUM  Режим прекращения огня в Сирии 2 февраля был нарушен четыре раза. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано три нарушения в провинции Латакия, — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой часть представительства было зафиксировано семь нарушений в провинциях Дамаск и Хама, однако в ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства был подтвержден только один из этих случаев.

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В течение суток подписаны соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё семи населённых пунктов в провинциях Дамаск и Латакия. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1177.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 109 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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