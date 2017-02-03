Постпред США при ООН: Санкции должны сохраняться до возврата Крыма Украине

Никки Хейли заявила о необходимости «решительного осуждения действий России» в связи с ситуацией в Донбассе

Нью-Йорк, США, , 02:43 — REGNUM Санкции, введённые США после воссоединения Крыма с Россией, должны сохраняться до тех пор, пока полуостров не вернётся в состав Украины, заявила на заседании Совета безопасности ООН постпред США при организации Никки Хейли.

«Крым — это часть Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт контроль над полуостровом Украине», — приводит слова постпреда США издание Huffington Post.

Хейли также заявила, что Вашингтон хочет улучшения отношений с Москвой, однако «вопиющая ситуация на востоке Украины требует чёткого и решительного осуждения действий России».

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля стало известно, что США смягчили санкции в отношении ФСБ России, которые были введены в 2016 году в ответ на «кибератаки русских хакеров» во время выборов президента США, доказательств которых Вашингтон до настоящего времени не представил.

Согласно документу, теперь, за определёнными исключениями, разрешены «все сделки и действия» с участием ФСБ России. В Белом доме при этом заявили, что данное решение является не смягчением, а «уточнением» санкций.

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