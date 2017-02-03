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Зоопарк в Мосуле уничтожен войной

Политика
Сейчас в районе парка Нур спокойно
Обитатель зоопарка Обитатель зоопарка

Мосул, Ирак, 3 февраля 2017, 02:07 — REGNUM  Зоопарк Мосула стал одним из мест кровопролитных боев во время освобождения восточной части города, и в настоящее время лишился всех обитателей, передает Reuters 3 февраля.

Жители района вблизи парка Нур в левобережном Мосуле «подкармливали» животных даже во время осады, однако это стало совсем невозможно, когда в районе начались прямые столкновения между армией Ирака и боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За несколько дней боев многие животные были убиты от попадания случайных пуль и снарядов, многие погибли от голода. Хищные звери, находящиеся в одних клетках, убивали друг-друга. В один момент снаряд попал в клетки с обезьянами — часть приматов погибла, другие вырвались из зоопарка и начали нападать на людей.

Сейчас в районе парка Нур спокойно — зоопарк и парк аттракционов разрушены и заброшены, на территории лежат неразорвавшиеся снаряды и бегают дети, которых в Мосуле больше, чем взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент все районы восточного Мосула контролируются иракской армией, которая ведет операцию по освобождению города от исламистов с 17 октября 2016 года. Западный Мосул с численностью населения до 750 тыс. человек до сих пор остается под контролем «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Освобождение Мосула
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