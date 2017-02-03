Два наблюдательных пункта СЦКК попали под обстрел ВСУ в районе Ясиноватой

Число жертв обстрелов в Донецке возросло до двух человек, ещё 13 человек получили ранения

Донецк, , 01:59 — REGNUM Два наблюдательных пункта российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подверглись обстрелу из тяжелой артиллерии, сообщил руководитель Российского представительства в СЦКК генерал-майор Альберт Будышкин.

«Сегодня в очередной раз подверглись обстрелам наблюдательные группы СЦКК «Ясиноватая» и «Безыменное», на которых несут службу дежурные смены офицеры ВС РФ. Огонь велся из артиллерии калибра 152 мм и минометов, в обоих случаях наблюдатели были вынуждены укрываться в подвалах», — приводит его словам «Донецкое агентство новостей».

Будышкин отметил, что за минувшую неделю наблюдательный пункт «Ясиноватая» был обстрелян четыре раза, в том числе из реактивные системы залпового огня.

Как передавало ИА REGNUM, с 29 января в Донбассе наблюдается самое серьёзное обострение обстановки за последние месяцы. Украинская сторона ведёт массированные артобстрелы на разных участках фронта в попытках прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР. 2 февраля ВСУ начали применять для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

По информации силовых ведомств ДНР, в результате обстрелов 2 февраля в Донецке погибли два мирных жителя, ещё 13 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Имеются повреждения домов и инфраструктуры города. Новые сведения о пострадавших и разрушениях продолжают поступать.