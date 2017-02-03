Ливия и Италия договорились о «гуманитарной репатриации» мигрантов

Паоло Джентилоне и Фаез Серрадж подписали меморандум по борьбе с нелегальной миграцией

Рим, , 01:47 — REGNUM Премьер-министр Италии Паоло Джентилоне и премьер-министр Правительства Национального Единства Ливии Фаез Серрадж подписали меморандум по борьбе с нелегальной миграцией после переговоров в Риме, передает Associated Press 3 февраля.

По словам Серраджа, странам удалось договориться об усилении береговой охраны Ливии и начале «гуманитарной репатриации» мигрантов. Кроме того премьер-министр сообщил, что в ходе переговоров с итальянским коллегой обсуждался ряд экономических проектов в Ливии.

Переговоры между Италией и Ливией предваряют сегодняшние переговоры стран юга Евросоюза, которые пройдут на Мальте — после достижения соглашения с Турцией, лидеры ЕС рассматривают аналогичное соглашение с международно признанным, но в значительной степени неэффективным ливийским правительством.

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