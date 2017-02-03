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Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву

Политика
Алексей Пушков считает, что Дональд Трамп вряд ли пойдёт на предоставление Украине летального оружия
Сгоревшая военная техника ВСУ
Иллюстрация: Eot.su
Сгоревшая военная техника ВСУ

Москва, 3 февраля 2017, 01:41 — REGNUM  Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил возможную связь между попытками Вооружённых сил Украины прорвать оборону ДНР и призывами американского сенатора Джона Маккейна предоставить летальное оружие Киеву.

«Порошенко возобновляет военные действия — Маккейн тут же призывает Трампа дать Украине летальное оружие. Согласованные действия? Возможно», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Вместе с тем, Пушков считает, что президент США вряд ли отреагирует на эти призывы. Трамп уже обвинял Маккейна, что тот стремится «развязать третью мировую войну». В свете этого вряд ли Трамп пойдёт на предоставление оружия Киеву», — отметил он.

Напомним, 2 февраkя сенатор Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа оказать помощь Украине, чтобы она могла «защитить себя от действий России».

«Я призываю вас реализовать в текущем, 2017 году полномочия, предоставленные вам в соответствии с Законом о национальной обороне, и направить летальное оружие Украине для защиты своей территории», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 29 января в Донбассе наблюдается самое серьёзное обострение обстановки за последние месяцы. Украинская сторона ведёт массированные артобстрелы на разных участках фронта в попытках прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

ВСУ начали применять для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Как сообщили в командовании ДНР, в результате обстрелов 2 февраля в Донецке погиб один мирный житель, ещё около десяти получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие

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