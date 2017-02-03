В Германии построили свою «стену Трампа»

Стена вокруг США на аттракционе, изображающем мир в миниатюре, «призывает к размышлению»

Гамбург, Германия, , 01:30 — REGNUM Сотрудники «Миниатюрной страны чудес» в Гамбурге — аттракциона, изображающего мир в миниатюре, — построили стену по всем границам «игрушечных» Соединенных Штатов, передает Associated Press 3 февраля.

Соучередитель «Миниатюрной страны чудес» Геррит Браун сообщил, что сотрудники долго обсуждали, стоит ли отразить на карте «текущие события», и в результате решились даже «опередить время» и выразить собственное отношение к планам президента США Дональда Трампа.

По словам Брауна, мини-стена не отражает реальные намерения Трампа по строительству барьера на границе с Мексикой, а «призывает к размышлению, что происходит, когда мы строим идеологические стены вокруг наших стран».