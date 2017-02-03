Парламент Шотландии обсудит законопроект по Brexit

Лондон, , 01:16 — REGNUM Парламент Шотландии готовится провести голосование по законопроекту по Brexit — выходу Великобритании из Евросоюза, передает Reuters 3 февраля.

Голосование парламента Шотландии будет носить для правительства Терезы Мэй «рекомендательный характер». Однако законодатели надеются, что их выбор будет «серьезным сигналом» для ЕС, с которым правительство Шотландии намерено сохранить тесные отношения даже после выхода Объединенного Королевства из европейского блока.

«Шотландское правительство считает, что с учетом фундаментальных изменений наших конституционных механизмов в результате формального выхода из Европейского Союза… шотландский парламент должен высказать свое мнение, прежде чем будет принят проект закона, и правительство Великобритании должно уважать точку зрения парламента», — говорится в заявлении первого премьера Шотландии Николы Старджен.

Шотландия отказалась отделиться от Великобритании на референдуме в 2014 году. Однако после референдуме в июле прошлого года, по результатам которого был начат процесс Brexit, в Шотландии снова заговорили о собственной «независимости» — в отличие от англичан, большинство жителей Шотландии высказались за сохранение страны в составе Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля британский парламент одобрил во втором чтении законопроект о Brexit. Через неделю, 8 февраля, состоится обсуждение документа в третьем чтении. В случае положительного результата, законопроект поступит на рассмотрение в Палату лордов, где у правительства Терезы Мэй нет большинства.

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