Пятница, 03 Февраля 2017 года
02:35:01 МСК

Парламент Шотландии обсудит законопроект по Brexit

Политика
«Правительство Великобритании должно уважать точку зрения Шотландии»
Шотландская волынка Шотландская волынка

Лондон, 3 февраля 2017, 01:16 — REGNUM  Парламент Шотландии готовится провести голосование по законопроекту по Brexit — выходу Великобритании из Евросоюза, передает Reuters 3 февраля.

Голосование парламента Шотландии будет носить для правительства Терезы Мэй «рекомендательный характер». Однако законодатели надеются, что их выбор будет «серьезным сигналом» для ЕС, с которым правительство Шотландии намерено сохранить тесные отношения даже после выхода Объединенного Королевства из европейского блока.

«Шотландское правительство считает, что с учетом фундаментальных изменений наших конституционных механизмов в результате формального выхода из Европейского Союза… шотландский парламент должен высказать свое мнение, прежде чем будет принят проект закона, и правительство Великобритании должно уважать точку зрения парламента», — говорится в заявлении первого премьера Шотландии Николы Старджен.

Шотландия отказалась отделиться от Великобритании на референдуме в 2014 году. Однако после референдуме в июле прошлого года, по результатам которого был начат процесс Brexit, в Шотландии снова заговорили о собственной «независимости» — в отличие от англичан, большинство жителей Шотландии высказались за сохранение страны в составе Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля британский парламент одобрил во втором чтении законопроект о Brexit. Через неделю, 8 февраля, состоится обсуждение документа в третьем чтении. В случае положительного результата, законопроект поступит на рассмотрение в Палату лордов, где у правительства Терезы Мэй нет большинства.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Британии — о голосовании по Brexit: «Так творится история»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
В Госдуме обсудят наказание для педофилов: кастрация или пожизненное?
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Фонд нацблагосостояния Казахстана уличен в многомиллиардных нарушениях
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное