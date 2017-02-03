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Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?

Политика
Дани Тирза — человек, который построил стены на границах Израиля

Вашингтон, 3 февраля 2017, 00:53 — REGNUM  Для строительства стены на границе с Мексикой администрации президента США Дональда Трампа стоило бы получить совет от Дани Тирза — человека, который построил пограничные стены Израиля на Западном берегу реки Иордан и на Синайском полуострове, пишет Кристофер Хелман, обозреватель Forbes, в статье «Что Трамп может узнать от человека, который построил пограничные стены Израиля?»:

Президент Трамп на прошлой неделе приказал приступить к «немедленному строительству» стены на границе с Мексикой. По мере того, как нация обсуждает план и лидеры Республиканской партии на Капитолийском холме ищут $10 млрд, чтобы заплатить за стену, становится ясно, что Трамп принял окончательное решение по этому вопросу, причем еще год назад.

«Если вы считаете, что стены не работают, то все, что вам нужно сделать, это спросить Израиль, — сказал Трамп еще в 2015 году. — Стена работает, когда она сделана правильно».

Я решил сделать то, что предложил Трамп, и спросить Израиль. И я нашел Дани Тирза, архитектора пограничных стен Израиля на Западном берегу и на Синае.

«Мы спасли много жизней, — сообщмл мне Тирза по телефону из Израиля. — У нас было так много террористических актов до этого, что никто не хотел вкладывать деньги в Израиль».

По его словам, после строительства пограничных стен все изменилось. Уже после строительства первой стены ВВП Израиля вырос с $121 млрд до $ 300 млрд.

Тирза, полковник армии Израиля, отвечал за стратегическое планирование с 1994 по 2007 годы. В 2000-х годах на мирных переговорах между Израилем и Палестиной в Кэмп-Дэвиде, Ясир Арафат называл Тирза «Абу-Харита», что по-арабски означает «отец карт».

Мирные переговоры закончились без мирного соглашения, и палестинцы начали нападения, которые стали известны как «Вторая Интифада» — только в марте 2002 года от нападений погибло 139 израильтян. Нападения подтолкнули Израиль к строительству 725-километровой пограничной стены на Западном берегу, или, как говорит сам Тирза, «забора» — только 5% стены построено из бетона.

Число израильтян, погибших в результате терактов в 2002 году, составило 450 человек. В 2005 году, после окончания строительства стены, уровень нападений стал самым низким за 60 лет.

«У нас не было выбора, кроме как строить стену», — считает Тирза.

Израильские силы безопасности были загнаны в угол и ничего не могли сделать с боевиками, проникающими на еврейскую территорию — границы де-факто не было.

«Это было смешно, — говорит Тирза. — Когда мы ловили нелегалов и террористов, мы ничего не могли сделать. Они говорили: «Где граница? Мы не знаем, что мы попали в Израиль».

Ключевая мысль Тирзы: «Люди должны знать, где граница на земле, и если они пересекают эту линию, они нарушают закон. Это психология».

Тирза считает, что спорить по поводу желания Трампа построить стену на границе с Мексикой глупо. Для него это очевидно: «Народ имеет право выбирать, кого пустить в вашу страну, а кого нет».

В 2012 году Тирза строил 15-метровый забор вдоль 240-километровой границы с Египтом, через пустыню на Синайском полуострове. До этого на границе был «ветхий забор», и около 10 тыс. нелегальных мигрантов ежегодно переходили границу. Как уверяет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, после строительства стены на Синае нелегальная миграция упала на 99% и прекратились трансграничные теракты.

Кстати, на этой неделе Нетаньяху написал в Twitter: «Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля. Он остановила всю нелегальной иммиграции. Большой успех. Отличная идея». Правда, потом извинился за резкость перед Мексикой.

Израильская стена — это больше, чем просто физический барьер. Это комплекс технологий. Это воздушные шары с камерами, инфракрасными датчики и радарами, которые могут отслеживать ситуацию на километры вокруг. Это сейсмические датчики, которые могут уловить вибрации от тоннелей контрабандистов. Есть и беспилотники, которые патрулируют барьеры — причем большую часть времени они работают на автопилоте, отправляя операторам видео в реальном времени. А новые модели оснащены пулеметами с дистанционным управлением.

Кстати, многие предлагали Трампу возвести своего рода «виртуальную стену», с использованием новых технологий, таких, что физический барьер даже не потребуется.

«Виртуальный забор? Я не верю в это, — говорит Тирза. — Это не реалистично. Он не сможет поймать человека. И даже если вы его поймаете, то что делать с ним? Он может просто сказать, что не знал, что пересек границу».Что же, новый президент и сам определился с этим еще в августе прошлого года:

«Это будет большая стена, — говорил помощник Трампа Руди Джулиани. — Это будет настоящая стена. Она может быть такой красивой, какой может быть стена, но это будет стена».

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