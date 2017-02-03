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СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни

Политика
Иранские военные 29 января произвели запуск баллистической ракеты средней дальности

Вашингтон, 3 февраля 2017, 00:30 — REGNUM  Администрация США готовится в ближайшее время ввести новые санкции в отношении Ирана. Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на источники, решение об этом может быть принято до 5 февраля.

Сообщается, что новые санкции затронут восемь организаций, обвиняемых в поддержке терроризма, и ещё 17 организаций, в отношении которые действует указ президента США, касающийся распространения оружия массового уничтожения.

По информации агентства, новые санкции не должны затронуть соглашение с Ираном о мирном характере его ядерной программы.

Напомним, днём ранее законопроект о новых санкциях в отношении Ирана внесла в Палату представителей США группа конгрессменов-республиканцев.

Документом предусматривается как расширение уже действующих санкций против Тегерана, так и новые меры, в том числе в отношении Корпуса стражей исламской революции и авиакомпании Mahan Air, которая, как утверждается, «помогает КСИР в распространении терроризма».

Кроме этого, в санкционный список Министерства финансов США предлагается включить структуры, более 25% в которых принадлежит Корпусу стражей исламской революции.

Как передавало ИА REGNUM, 29 января иранские военные провели испытание баллистической ракеты средней дальности. Ракета была запущена в районе города Семнан на севере страны и пролетела 1014 километров.

1 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Вашингтон направил Тегерану «официальное предупреждение» в связи с «дестабилизирующей деятельностью» в регионе.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что допускает любой ответ на ракетные испытания Ирана. На вопрос журналистов о возможности военного ответа со стороны США глава Белого дома отметил, что «ничего не исключает».

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