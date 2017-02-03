Порошенко обсудил с главой Болгарии поддержку Киева и санкции против России

Киев, , 00:10 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко 2 февраля провёл телефонный разговор с новым президентом Болгарии Руменом Радевым, в ходе которого выразил надежду на продолжение политической поддержки Киева со стороны Софии. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что в ходе беседы Порошенко отметил «последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет Украине в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии».

«Он выразил надежду, что новый президент Болгарии продолжит эту политику, в частности в контексте сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления суверенитета Украины в её международно признанных границах», — говорится в сообщении.

Президент Украины проинформировал своего болгарского коллегу об эскалации ситуации в Донбассе. Румен Радев, как сообщается, «выразил поддержку Украине и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке».

Стороны также достигли договоренности о дальнейшей координации действий с целью активизации процесса европейской интеграции Украины и усиления сотрудничества с НАТО, информирует пресс-служба.

Пётр Порошенко пригласил Румена Радева осуществить официальный визит на Украину в удобное для него время. Приглашение, как указывается, было «с благодарностью принято».

На официальном сайте президента Болгарии информация о телефонном разговоре отсутствует.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Румен Радев выразил надежду на скорейшую отмену санкций в отношении России, заявив, что не видит от них никакой практической пользы, в то время как ущерб наносится и России, и странам Евросоюза. Он также высказал опасения, что в случае возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном при новом президенте США Европейский союз может остаться «заложником войны санкций».

В январе в интервью телеканалу France 24 президент Болгарии также заявил, что странам Евросоюза следует с «реализмом и прагматизмом» подходить к вопросу воссоединения Крыма с Россией. «Для Европы Крым является украинским, он находится на карте Украины. Однако де-факто он — российский. Мы не можем пренебрегать реальностью, над Крымом развевается российский флаг», — констатировал Радев.

По его мнению, право определять своё будущее принадлежит жителям полуострова. «Их следует спросить, хотят ли они вернуться в состав Украины или нет. Здесь необходим поиск цивилизованного решения», — считает президент Болгарии.

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