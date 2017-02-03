Пятница, 03 Февраля 2017 года
01:08:10 МСК

Порошенко обсудил с главой Болгарии поддержку Киева и санкции против России

Политика
Президент Украины надеется на сохранение новым руководством Болгарии прежнего политического курса Софии в отношении России

Киев, 3 февраля 2017, 00:10 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко 2 февраля провёл телефонный разговор с новым президентом Болгарии Руменом Радевым, в ходе которого выразил надежду на продолжение политической поддержки Киева со стороны Софии. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что в ходе беседы Порошенко отметил «последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет Украине в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии».

«Он выразил надежду, что новый президент Болгарии продолжит эту политику, в частности в контексте сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления суверенитета Украины в её международно признанных границах», — говорится в сообщении.

Президент Украины проинформировал своего болгарского коллегу об эскалации ситуации в Донбассе. Румен Радев, как сообщается, «выразил поддержку Украине и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке».

Стороны также достигли договоренности о дальнейшей координации действий с целью активизации процесса европейской интеграции Украины и усиления сотрудничества с НАТО, информирует пресс-служба.

Пётр Порошенко пригласил Румена Радева осуществить официальный визит на Украину в удобное для него время. Приглашение, как указывается, было «с благодарностью принято».

На официальном сайте президента Болгарии информация о телефонном разговоре отсутствует.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Румен Радев выразил надежду на скорейшую отмену санкций в отношении России, заявив, что не видит от них никакой практической пользы, в то время как ущерб наносится и России, и странам Евросоюза. Он также высказал опасения, что в случае возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном при новом президенте США Европейский союз может остаться «заложником войны санкций».

В январе в интервью телеканалу France 24 президент Болгарии также заявил, что странам Евросоюза следует с «реализмом и прагматизмом» подходить к вопросу воссоединения Крыма с Россией. «Для Европы Крым является украинским, он находится на карте Украины. Однако де-факто он — российский. Мы не можем пренебрегать реальностью, над Крымом развевается российский флаг», — констатировал Радев.

По его мнению, право определять своё будущее принадлежит жителям полуострова. «Их следует спросить, хотят ли они вернуться в состав Украины или нет. Здесь необходим поиск цивилизованного решения», — считает президент Болгарии.

Читайте также:

Избранный президент Болгарии: Крым де-факто принадлежит России

Президент Болгарии: Усиление НАТО должно сопровождаться диалогом с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Владимир Путин снял с должностей 16 генералов
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Украинские СМИ сняли подставную жительницу Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
ВВС: На улицах Авдеевки – украинские танки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Глава НБУ заявила, что у российских банков нет светлого будущего на Украине
КиевУкраина Банковское дело Экономика
ещё главное