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Трамп пояснил, почему министра обороны США называют «бешеным псом»

Политика
Президент США принял участие на ежегодном Национальном молитвенном завтраке
Джеймс Мэттис
Иллюстрация: Nato.int
Джеймс Мэттис

Вашингтон, 3 февраля 2017, 00:01 — REGNUM  На ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне президент США Дональд Трамп пояснил, почему министра обороны США Джеймса Мэттиса называют «бешеным псом». Об этом сегодня, 2 февраля, пишет The Washington Post.

«Есть причина, по которой его называют «бешеный пес» Маттис. Он никогда не проигрывает битву, всегда выигрывает и всегда делает это быстро», — сказал Трамп.

«Он (Маттис — прим. ИА REGNUM ) теперь наш министр обороны, будет работать вместе с Рексом (Тиллерсоном — прим. ИА REGNUM ). Он сейчас в Южной Корее, потом поедет в Японию, еще в ряд других мест… Я знаю его очень хорошо. Он мужик что надо. У нас есть надежные люди и это все, что нам нужно. Вот увидите», — добавил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан и министр обороны США Джеймс Маттис подтвердили, что установка американской системы THAAD на Корейском полуострове будет произведена в текущем году, как было запланировано ранее.

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