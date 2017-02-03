СМИ: Одна из двух ракет «Точка-У» взорвалась в Калининском районе Донецка

Донецк, , 23:40 — REGNUM В Калининском районе Донецка взорвалась одна из украинских тактических ракет «Точка-У», оттуда эвакуируют людей, сообщает «Лайф».

По информации военных ДНР, одну из ракет «Точка-У» удалось сбить средствами ПВО. Тем не менее такая же ракета взорвалась в Калининском районе Донецка. Более 20 пострадавших эвакуировано из района взрыва. Там сейчас работают спасатели МЧС ДНР и сотрудники прокуратуры республики.

Напомним, оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У» предназначен для запуска управляемых ракет с боевой частью весом до 500 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается на разных участках фронта прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

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