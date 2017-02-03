Трамп: Мы открыты для людей, которые уважают наши ценности

Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит в страну иностранных мигрантов, желающих распространять насилие и дискриминацию, сообщает 2 февраля The Washington Post.

«Есть люди, которые хотят попасть в нашу страну, чтобы распространять насилие или угнетать других людей из-за их религиозных убеждений или стиля жизни… Мы не позволим, чтобы среди нашей нации распространялись принципы нетерпимости», — сказал Трамп.

«В ближайшие дни мы задействуем систему, которая позволит гарантировать, что все, кому разрешать въехать в страну, полностью разделяют наши религиозные ценности и принципы личной свободы. И что они выступают против любых форм угнетения и дискриминации. Мы хотим, чтобы люди приезжали в нашу страну, но мы также хотим, чтобы эти люди любили нас и наши ценности, а не ненавидели их», — добавил президент США.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 120 дней заморожен прием беженцев из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Прием сирийских мигрантов прекращен полностью.

Кроме того, от поездки в США должны отказаться граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.

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