Пятница, 03 Февраля 2017 года
01:03:33 МСК

Трамп: Мы открыты для людей, которые уважают наши ценности

Политика
Трамп заявил, что не допустит распространения принципов нетерпимости в американском обществе

Вашингтон, 2 февраля 2017, 23:31 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит в страну иностранных мигрантов, желающих распространять насилие и дискриминацию, сообщает 2 февраля The Washington Post.

«Есть люди, которые хотят попасть в нашу страну, чтобы распространять насилие или угнетать других людей из-за их религиозных убеждений или стиля жизни… Мы не позволим, чтобы среди нашей нации распространялись принципы нетерпимости», — сказал Трамп.

«В ближайшие дни мы задействуем систему, которая позволит гарантировать, что все, кому разрешать въехать в страну, полностью разделяют наши религиозные ценности и принципы личной свободы. И что они выступают против любых форм угнетения и дискриминации. Мы хотим, чтобы люди приезжали в нашу страну, но мы также хотим, чтобы эти люди любили нас и наши ценности, а не ненавидели их», — добавил президент США.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 120 дней заморожен прием беженцев из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Прием сирийских мигрантов прекращен полностью.

Кроме того, от поездки в США должны отказаться граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.

Читайте ранее в этом сюжете: Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Владимир Путин снял с должностей 16 генералов
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Украинские СМИ сняли подставную жительницу Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
ВВС: На улицах Авдеевки – украинские танки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Глава НБУ заявила, что у российских банков нет светлого будущего на Украине
КиевУкраина Банковское дело Экономика
ещё главное