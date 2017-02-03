Трамп выступил с речью на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне

Религиозные организации в США будут иметь больше веса в политике

Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял участие в ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Об этом сегодня, 2 февраля, пишет The Washington Post.

Выступая перед собравшимися в Вашингтоне религиозными лидерами США, Трамп выразил надежду, что ещё семь раз сможет выступать на подобном мероприятии в качестве президента. Тем самым он дал понять, что всерьез нацелен избираться на второй срок.

В ходе выступления Трамп сделал довольно важное заявление, касающееся религиозных организаций в США. Президент пообещал отменить так называемую поправку Джонсона, принятую в 1954 году.

Эта поправка, автором которой был сенатор Линдон Джонсон, ставший впоследствии президентом, лишает церкви и религиозные организации налоговых льгот в том случае, если они выступают за или против тех или иных политиков.

«Президент Томас Джефферсон спрашивал: могут ли быть обеспечены свободы в стране, когда мы ушли от убеждения в том, что эти свободы являются даром Божьим?» — сказал Трамп, выступая на молитвенном завтраке. Он подчеркнул, что право на проведение богослужений в соответствии с теми или иными религиозными убеждениями тоже относится к этим свободам.

Трамп заявил, что «отделается и полностью уничтожит» поправку Джонсона, и позволит представителям американских религиозных групп «говорить свободно и без страха возмездия». «Я сделаю это», — сказал Трамп.