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Отдать Исаакий РПЦ требует закон и Конституция — губернатор Полтавченко

Политика
Губернатор Санкт-Петербурга объяснил депутатам причину передачи Исаакиевского собора в руки Церкви
Исаакиевский собор Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 2 февраля 2017, 23:15 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объяснил своё решение передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви требованиями Конституции и законов России. Об этом говорится в обнародованном 2 февраля ответе губернатора на запрос семи депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представляющих оппозиционные фракции.

Депутаты просили губернатора объяснить причины изменения его позиции относительно передачи Исаакиевского собора: в 2015 году градоначальник отказал в аналогичной просьбе Санкт-Петербургской епархии РПЦ, а в 2017 году изменил свою позицию на противоположную, хотя внешние условия не изменились. Также в своем письме депутаты просили отменить распоряжение комитета имущественных отношений Смольного об утверждении плана-графика мероприятий по передаче собора, изданного в отсутствие официальной письменной просьбы РПЦ.

В своем ответе Георгий Полтавченко, как и его подчиненные ранее, фактически признал, что подготовка к передаче собора началась до получения соответствующего документа от РПЦ. Губернатор сообщает, что в настоящее время по его поручению «ведется подготовка к процедуре будущего рассмотрения заявления о передаче здания Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ».

По словам градоначальника, это происходит в рамках исполнения Федерального закона №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Неисполнение этого закона «противоречит требованиям статьи 15 Конституции Российской Федерации», напоминает Георгий Полтавченко.

На опасения относительно дальнейшей судьбы музея в соборе губернатор сообщает авторам письма, что «руководством РПЦ публично гарантировано продолжение в Исаакиевском соборе профессиональной музейной деятельности и подтверждена доступность объекта для бесплатного посещения всеми желающими».

Кроме того, подчеркивает губернатор, от Московского патриархата «получены исчерпывающие гарантии» того, что у РПЦ есть источники финансирования для оплаты текущей эксплуатации Исаакиевского собора и проведения текущих реставрационных работ.

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора. Депутаты Заксобрания города большинством голосов поддержали это решение и попросили ускорить процедуру передачи собора церкви.

Оппоненты передачи собора церкви возмущены тем, что в отсутствии необходимого документа Георгий Полтавченко уже распорядился готовиться к его выполнению. Это решение они попытались оспорить в суде, однако суд не принял иск к рассмотрению. В городе началась кампания общественных протестов против передачи Исаакиевского собора и за сохранение его в качестве светского музея, в котором регулярно проводятся богослужения.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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