Меркель: В Турции необходимо защитить принцип разделения властей

Отношения между двумя странами осложнились после жесткого подавления неудачного государственного переворота в Турции

Анкара, , 22:39 — REGNUM Во время своего визита в Анкару канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность свободы убеждений и социокультурного многообразия общества, сообщает 2 февраля Reuters.

Во время обсуждения был поднят вопрос о конституционных изменениях в Турции, которые расширять полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Во времена политических волнений должно быть сделано все необходимое для защиты принципа разделения властей, и прежде всего свободы убеждений и социокультурного многообразия общества», — добавила канцлер Германии.

Также Меркель согласилась с мнением Эрдогана о необходимости более тесного сотрудничества в борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК).

Напомним, отношения между двумя странами осложнились после жесткого подавления неудачного государственного переворота в Турции, произошедшего 16 июля.

Ранее власти Германии отказались экстрадировать лиц, подозреваемых Турцией в причастности к неудавшемуся военному перевороту, предпринятому в Турции в июле этого года.

На протяжении многих лет Германия также являлась прибежищем для членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической организацией.

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