Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ

Москва, , 22:07 — REGNUM В январе 2017 года президент США Дональд Трамп стал самым упоминаемым политиком в российских СМИ, обогнав по этому показателю даже Владимира Путина. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные своей Системы комплексного анализа новостей (СКАН).

Оказывается, за январь нынешнего года Трамп получил 202 тысячи ссылок в политических и финансово-экономических СМИ. А Владимир Путин только 147 тысяч. Таким образом, президент России потерял первое место впервые за последние несколько лет.

Стоит отметить, что ранее перестановки в этом рейтинге упоминаемости были только, когда президентом был Дмитрий Медведев, с 2008 по 2011 год.

Напомним, выборы президента США состоялись 8 ноября 2016 года. Неожиданно практически для всего мира в этих выборах победил Дональд Трамп. Приход этого человека к власти в США круто меняет политику этой единственной оставшейся на планете сверхдержавы.