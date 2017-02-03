WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент

Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Большинство граждан США всегда считали, что Дональд Трамп не способен быть президентом США, так как не обладает нужными для этого качествами. Об этом сегодня, 2 февраля, пишет американская газета The Washington Post.

Поводом так утверждать стал скандальный телефонный разговор Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. Этот телефонный разговор состоялся 28 января и должен был продолжаться как минимум час, но продлился всего 20 минут, так как президент США не выдержал — и бросил трубку.

Предметом разногласий между Тернбуллом и Трампом стало американо-австралийское соглашение о беженцах, подписанное ещё предыдущим президентом США Бараком Хусейном Обамой в ноябре 2016 года. Это разовое соглашение предусматривает переселение в США 1250 беженцев, прибывших в Австралию из Ирана, Ирака, Сомали и Судана.

Беженцы эти содержатся в специальных центрах на островах Манус и Науру, и условия там не самые хорошие.

Во время телефонного разговора Тернбулл настаивал на выполнении американской стороной этого соглашения, но Трамп заявил, что соглашение это дурацкое и Австралия хочет экспортировать в США «новых бостонских бомбил». Трамп пообещал, что все эти беженцы будут подвергнуты жесточайшей «проверке благонадежности», и во въезде в США им, скорее всего, откажут. Дальше разговаривать с Тернбуллом Трамп не стал и бросил трубку.

Издание утверждает, что Трамп назвал телефонный разговор с Тернбуллом «худшим звонком издалека».

The Washington Post утверждает, что это очень показательная реакция для Трампа и она показывает, что он не обладает необходимым темпераментом для того, чтобы быть президентом такой страны, как США.

И хотя американцы имеют довольно расплывчатые представления о том, каким должен быть темперамент у человека, который является президентом их страны, в ходе многочисленных социологических опросов большинство утверждало, что у Трампа такого темперамента точно нет. Почти каждый соцопрос перед выборами президента показывал, что большинство опрошенных не считает, что Трамп обладает подходящим темпераментом для работы на посту президента США.

К примеру, опрос телеканала Fox News показал, что порядка 60% считали, что Трамп не обладает подходящим темпераментом для того, чтобы быть президентом. При этом среди тех, кто в итоге голосовал за Трампа, порядка 15% считали, что подходящего для президента темперамента у Трампа нет. Среди голосовавших за Хиллари Клинтон такого мнения о своем кандидате придерживались только 5%.

The Washington Post считает, что данные Fox News, аффилированного с Республиканской партией, несколько занижены. Так, по данным некоторых экзит-поллов, среди голосовавших за Трампа 25% считали его темперамент неподходящим для работы на посту президента США.

Как отмечает издание, главной стратегией избирательной кампании Хиллари Клинтон было показать американцам, что Трамп — это неподходящая кандидатура на пост президента США, так как у него нет для этого нужных качеств. Глядя на Трампа, можно с уверенностью сказать, что штабу Клинтон для этого не надо было прикладывать каких-то сверхусилий. Тем не менее эта стратегия не сработала.

Почему же она не сработала? Как так произошло, что американцы проголосовали за кандидатуру человека, которого они считают неподходящим для того, чтобы возглавить США? По мнению The Washington Post, ответ кроется в тех же самых экзит-поллах.

Как оказалось, почти 15% проголосовавших на выборах считали, что оба кандидата — Трамп и Клинтон совершенно не подходят для того, чтобы стать президентом США. Однако, из этих 15% две трети проголосовали именно за Трампа.

Вот где стратегия Клинтон провалилась. Она думала, что сможет занять Овальный кабинет, усиливая беспокойство людей относительно того, что Трамп — совершенно неподходящий человек на пост президента США. Трамп и его команда были более эффективны в понижении рейтинга Клинтон, и республиканский кандидат получил большее число голосов тех избирателей, которые считали, что из двух зол им придется выбрать меньшее. Этим меньшим злом и стал Трамп.

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