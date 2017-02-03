Станислав Стремидловский, , 21:00 — REGNUM

Президент России Владимир Путин провел сегодня, 2 февраля, в Будапеште переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По итогам встречи двух лидеров состоялась пресс-конференция, за которой — безо всяких сомнений — пристально наблюдали в одной восточноевропейской столице, Варшаве. Накануне встречи Орбана и Путина польские средства массовой информации рассуждали, как она отразится на состоянии отношений между Венгрией и Польшей. Орбан — политик, больше других общающийся с президентом польской правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским. Их обоих объединяет единая линия в противостоянии с Брюсселем по ряду проблем европейской политики. Однако Качиньского и Орбана разделяют взгляды в отношении России: Будапешт не склонен, чуть что, бить горшки в разговоре с Москвой, чего не всегда скажешь о Варшаве.

Политологи зачастую, рассуждая об этой паре, венгерского премьера изображают как ведущего, а польского партийного лидера — как ведомого. Отсюда основания думать, что Орбан может подавать пример Качиньскому и ориентировать его. Трудно сказать, насколько это так, но в любом случае заметно, что президент PiS старается не давать поводов для раздувания реальных или мнимых конфликтов между ним и премьером. В интервью венгерскому еженедельнику Heti Válasz в середине января сего года глава правящей польской партии заявил, комментируя предстоящую в Будапеште встречу Путина и Орбана, что это не является проблемой для польско-венгерского диалога. «Хорошие отношения с Россией сами по себе не достойны осуждения», — сказал Качиньский, отметив, что самым главным для него является лояльность Венгрии, солидарность с Польшей. В качестве примера он назвал последнее заседание Европейского совета, где венгры проголосовали за продление санкций против России. Однако главным для лидера PiS остается все же сохранение единства с Будапештом на европейском фронте — Качиньский хочет, чтобы Вышеградская группа (куда вместе с Польшей и Венгрией входят Чехия и Словакия) была противовесом Брюсселю и устойчивым блоком внутри Евросоюза. Выводя «фактор Орбана» за скобки польско-российских отношений, Варшава тем самым пытается снять неприятный для себя вопрос: если Венгрия может договариваться с Россией, то почему это не получается у Польши?

Выступление премьер-министра на совместной пресс-конференции с российским президентом дает новую пищу для размышлений. Обратим внимание на следующие слова Орбана, сказанные сегодня в Будапеште. Он подчеркнул, что оба лидера «провели длительные и очень успешные переговоры». В центре внимания стояли экономические вопросы. При этом для Венгрии важно, что обещания, «данные два года тому назад, год тому назад», со стороны России выполняются. Орбан поблагодарил Путина за то, что «предыдущие соглашения о поставках газа были модифицированы, таким образом газ гарантирован до 2021 года. А сегодня принято решение, что мы попросим наших сотрудников начать переговоры о поставках газа и после 2021 года». Варшава в свою очередь, напротив, делает все возможное, чтобы показать себя в этой сфере ненадежным партнером. Ее попытки шантажировать Москву угрозой отказаться от заключения долгосрочного газового контракта по истечении текущего соглашения (заканчивается в 2022 году), по словам заместителя правления «Газпрома» Александра Медведева, приведут к рискам для бесперебойных поставок в Европу, в частности в Германию. Между тем Путин сегодня, среди прочего, назвал Венгрию «надежным транзитером российского газа» с точки зрения поставок в страны Западной Европы. Также Путин и Орбан дали понять, что Будапешт может стать партнером в проекте газопровода «Северный поток — 2», против которого активно выступает Польша. Это первое.

Второе. По словам венгерского премьера, «мы отдельно говорили также о сотрудничестве в области атомной энергии. Мы установили, что большую часть преград нам уже удалось устранить, остается один открытый вопрос, мы ждем решения Европейского союза по этому вопросу. Мы уверены, что сможем в этом году начать подготовительные работы, а в 2018 году приступить к непосредственному строительству». Речь идет о проекте строительства «Росатомом» двух новых энергоблоков на венгерской атомной электростанции «Пакш». Президент России напомнил, что стоимость контракта составляет 12 миллиардов евро, а «ввод в строй дополнительной мощности позволит удвоить объемы выработки электроэнергии, удовлетворив спрос на электроэнергию, необходимую для запуска новых производств в Венгрии, будут созданы и новые рабочие места, порядка 10 тысяч». В то же время Варшава, декларируя в который раз желание построить в стране АЭС, никак не может стронуться с места. Польский портал Energetyka24.com констатирует, что проект застрял на уровне рассуждений в СМИ, и даже смена кабинета министров не дала серьезного импульса для его развития. Отметим и другое. Орбан уверен, что «одним из самых важных результатов нашего сотрудничества является то, что в соответствии с договоренностями с господином президентом нам удалось реализовать инвестиции в области пищевой промышленности». Можно представить, с каким чувством слушали эти слова польские садоводы и животноводы, по вине собственных властей лишившиеся российского рынка.

Третье. Помимо экономики Будапешт и Москва сближаются в гуманитарной сфере. Как заявил премьер-министр Венгрии, его правительство «будет на венгерские средства реконструировать четыре православных прихода». Президент России добавил: «Отрадно, что в Венгрии возрождается интерес к изучению русского языка. И мы, конечно, очень благодарны господину премьер-министру, всем нашим венгерским друзьям за содействие, которое они оказывают и в деле преподавания русского языка, в деле расширения гуманитарных контактов, в том числе и в сфере возрождения и ремонта, которые проводятся по инициативе венгерского правительства, культовых учреждений, культовых зданий». Христианская тематика, обозначенная обоими лидерами, дает Будапешту также возможность в кооперации с Москвой выходить на международную арену. Венгрия ныне претендует на то, чтобы стать «центром» движения в защиту гонимых христиан. В ходе совместной пресс-конференции Путин подчеркнул, что он подробно проинформировал своего коллегу о ситуации «на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии», что, по словам Орбана, открывает перед Будапештом возможность «присоединиться к миротворческим действиям, которые направлены на защиту христианского сообщества». Таким образом, Венгрия получает дополнительные очки в Ватикане и среди Восточных церквей, а также решает проблему беженцев на своих условиях, без имиджевых потерь — в отличие от Польши.

В преддверии переговоров в Будапеште между Орбаном и Путиным представляющий в Европейском парламенте оппозиционную венгерскую Социалистическую партию депутат Иштван Унгели дал интервью польской радиостанции RMF FM. В нем он заявил, что более тесное сотрудничество России и Венгрии «может ослабить связи между странами, входящими в Вышеградскую группу», а также навредит Польше и поставит под сомнение политический альянс между Будапештом и Варшавой. «Даже с учетом того, что «Право и Справедливость» и Венгерский гражданский союз — Fidesz (правящая партия под руководством Орбана — С.С.) во многом похожи друг на друга, заигрывание с Москвой способно привести к таким расхождениям между польскими и венгерскими властями, после которого примирение будет невозможным», — подчеркнул Унгели. При всем при том, что оппозиционный политик решал свои внутренние задачи ослабления позиций венгерского премьер-министра, его прогноз для Варшавы нельзя не принимать во внимание.