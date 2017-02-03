Пятница, 03 Февраля 2017 года
01:05:11 МСК

Госканцелярия Латвии: «Надо уволить несколько тысяч чиновников»

Политика
Это необходимо в связи с сокращением численности населения, а также излишним законотворчеством, считает глава ведомства

Рига, 2 февраля 2017, 20:59 — REGNUM  Руководство Госканцелярии заявило, что в Латвии можно было бы сократить несколько тысяч чиновников, сообщает LETA.

Директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш считает, что, несмотря на то, что в среднем по ЕС в госуправлении занято 6,9% трудоустроенных жителей, а в Латвии — 6,6%, это не свидетельствует о том, что в госуправлении все в порядке с выполнением функций. Поэтому общее число работников следовало бы сократить на несколько тысяч, чтобы повысить эффективность работы, заявил Криевиньш. Госуправление работает менее эффективно в результате того, что из-за низких зарплат приходится принимать на работу больше сотрудников с более низкой квалификацией, добавил глава Госканцелярии. Он отметил, что эти меры необходимы в связи с сокращением численности населения, а также лишним законотворчеством — государство издает слишком много нормативных актов, пытаясь регулировать каждый нюанс. Существует также давление со стороны общества.

В свою очередь, исследователь «Providus» Ивета Кажока, сомневается в целесообразности такой реформы. Она заявила, что дискуссия о повышении эффективности госуправления взяла неправильный курс, сосредоточившись на сокращении числа работников, а не на выявлении проблем в рамках конкретных учреждений и на подборе хороших руководителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии стремительно растут расходы на премии в государственном управлении. В 2013 году министерства и другие государственные учреждения Латвии в общей сложности потратили на эти цели 11,1 млн евро, а в 2015 году — более 18 млн евро. Так, по данным Государственного контроля аппетиты МИД Латвии, например, выросли с 93 тысяч евро в 2013 году до почти 850 тысяч в 2015. Расходы на премии в Минздраве за два года выросли более чем в три раза — с 407 тысяч до 1,4 млн евро.

Читайте также: В Латвии стремительно растут расходы на премии чиновникам

В Латвии повышение зарплат чиновникам объясняют «историческими аспектами»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Латвии
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Владимир Путин снял с должностей 16 генералов
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Украинские СМИ сняли подставную жительницу Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
ВВС: На улицах Авдеевки – украинские танки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Глава НБУ заявила, что у российских банков нет светлого будущего на Украине
КиевУкраина Банковское дело Экономика
ещё главное