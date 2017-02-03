Госканцелярия Латвии: «Надо уволить несколько тысяч чиновников»

Рига, , 20:59 — REGNUM Руководство Госканцелярии заявило, что в Латвии можно было бы сократить несколько тысяч чиновников, сообщает LETA.

Директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш считает, что, несмотря на то, что в среднем по ЕС в госуправлении занято 6,9% трудоустроенных жителей, а в Латвии — 6,6%, это не свидетельствует о том, что в госуправлении все в порядке с выполнением функций. Поэтому общее число работников следовало бы сократить на несколько тысяч, чтобы повысить эффективность работы, заявил Криевиньш. Госуправление работает менее эффективно в результате того, что из-за низких зарплат приходится принимать на работу больше сотрудников с более низкой квалификацией, добавил глава Госканцелярии. Он отметил, что эти меры необходимы в связи с сокращением численности населения, а также лишним законотворчеством — государство издает слишком много нормативных актов, пытаясь регулировать каждый нюанс. Существует также давление со стороны общества.

В свою очередь, исследователь «Providus» Ивета Кажока, сомневается в целесообразности такой реформы. Она заявила, что дискуссия о повышении эффективности госуправления взяла неправильный курс, сосредоточившись на сокращении числа работников, а не на выявлении проблем в рамках конкретных учреждений и на подборе хороших руководителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии стремительно растут расходы на премии в государственном управлении. В 2013 году министерства и другие государственные учреждения Латвии в общей сложности потратили на эти цели 11,1 млн евро, а в 2015 году — более 18 млн евро. Так, по данным Государственного контроля аппетиты МИД Латвии, например, выросли с 93 тысяч евро в 2013 году до почти 850 тысяч в 2015. Расходы на премии в Минздраве за два года выросли более чем в три раза — с 407 тысяч до 1,4 млн евро.

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